Ein Kita-Platz für Unter-Zweijährige und die Unterbringung bei Tagesmüttern und -vätern soll ab Sommer teurer werden. Betroffen sind auch die Hortkinder. Der Jugendhilfeausschuss hat sich für eine Erhöhung der Elternbeiträge ausgesprochen, aber Erleichterungen für untere Einkommensgruppen gefordert.

Kita-Plätze für Kinder ab zwei Jahren sind in Rheinland-Pfalz kostenlos. Für Kinder, die jünger sind oder Schulkinder, die am Nachmittag in einer Kita betreut werden,