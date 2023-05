Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Taekwondo-Weltmeisterschaft in Almere, Niederlande, sieht am Ende zwei Weltmeisterinnen und einen Vizeweltmeister aus der Westpfalz. Es ist ein Turnier der Superlative auch für den Trainer Kim Herzog und seine Kampfsportschule.

Von Doris Theato

Die besten Taekwondo-Kampfsportler waren am Wochenende in Almere in den Niederlanden bei der Weltmeisterschaft der ITF, der International Taekwondo Federation. Mehr als 30 Nationen hatten