Ein versuchter Einbruch ist der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Unbekannte haben demnach am vergangenen Wochenende versucht, in eine Wohnung in der Waldstraße einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht, es jedoch nicht aufhebeln können. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692620 entgegen.