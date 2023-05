Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Motorsport: Was für eine schöne Idee: 50 Jahre nach der legendären Olympiarallye 1972 setzen sich viele der damaligen Fahrer noch einmal hinter das Steuer. „Revival“ heißt das auf Neudeutsch. Am Donnerstag, wenn der Tross Station in Kaiserslautern und Speyer macht, geht’s durchs Kurven-Labyrinth bei Waldleiningen.

Unmittelbar vor Beginn der Olympischen Sommerspiele fand 1972 die bislang größte Rallye in Deutschland statt. Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, der im März 75 wurde