Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern haben ihren Siegeszug in der Oberliga fortgesetzt. Im Heimspiel gegen den Dürkheimer HC II trumpften sie groß auf und bezwangen den renommierten Gegner mit 5:0 (1:0).

Damit gewannen die Buchenlocher zum dritten Mal in Folge und legten einen optimalen Start in die zweite Saisonhälfte hin. In der Rangordnung der acht Oberligisten nehmen sie nach zehn Spielen mit 16 Punkten Platz vier ein.

Hatten sie sich im Hinspiel noch den Dürkheimern knapp geschlagen geben müssen, so drehten sie diesmal den Spieß um. „Vor allem im dritten Viertel haben wir sie schön ausgespielt“, stellte Jochen Metz, der Trainer der TSG, in seinem Resümee fest und fand den Sieg aufgrund der starken Leistung seines Teams auch in dieser Höhe „verdient“. Lediglich in der ersten Halbzeit bereiteten die Gäste der TSG gewisse Probleme, und so ging man nur mit einer 1:0-Führung in die Pause. Den Treffer erzielte Joel Resch nach Dominik Faths Zuspiel in der 20. Minute.

Mit Beginn der zweiten Hälfte drehten die Buchenlocher mächtig auf und kamen durch Felix Hempel zum 2:0. Es folgten zwei weitere sehenswerte Tore - und es stand 4:0. Niklas Schwindt und Robert Kühne waren die Schützen. Den Schlusspunkt setzte Hempel mit seinem zweiten Treffer. Nach einer kurzen Ecke schoss er das 5:0.

Die Hockeydamen der TSG haben im Spitzenspiel der Verbandsliga (Gruppe Süd) 1:1 (1:0) unentschieden bei der TG Frankenthal III gespielt.