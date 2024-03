Das Westpfalz-Klinikum erhält drei Millionen Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes . Mit dem Geld soll die Radiologie finanziert werden. „Insgesamt investiert die Landesregierung allein mit diesem Programm 145,5 Millionen Euro in die Krankenhäuser und Kliniken in Rheinland-Pfalz – 65 Millionen Euro als Pauschalförderung und 80,5 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen, ein Plus von 3,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr“, erklärt Landtagsabgeordneter Andreas Rahm (SPD).

Die Kliniklandschaft in Deutschland, Rheinland-Pfalz und auch in der Westpfalz sei im Wandel. Deshalb sei es wichtig, dass die Landesregierung mit den nun geförderten 46 Maßnahmen an 33 Standorten im Land an der Seite der Krankenhäuser stehe, „um die gesundheitliche Versorgung flächendeckend und bedarfsgerecht auf einem hohen Niveau zu halten“, führt Rahm aus. Neben den 145,5 Millionen Euro aus dem aktuellen Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes haben die Kliniken in Rheinland-Pfalz laut Rahm im Zeitraum von 2016 bis 2024 noch 230 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds – davon 103 Millionen Euro Landesmittel – und 203 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds erhalten – davon rund 61 Millionen Euro Landesmittel.