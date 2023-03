Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

FCK-Anhänger haben derzeit herzlich wenig Grund zur Freude. Während sich die sportliche Krise der „Roten Teufel“ weiter verschärft, durften Fußballfreunde am Samstag allerdings auch Glanzlichter bewundern. Die leuchteten – abseits des grünen Rasens – in der Fruchthalle auf. Dort haben „Fans für Fans“ zu Ehren des großen Lauterer Fußballhelden die Erinnerung an Fritz Walter aufleben lassen.

Die Nachricht von der neuerlichen Niederlage mag so manchem Besucher kurz die Laune verhagelt haben. Während aber die Meppen-Schlappe womöglich