„Innere Welten“ lautet der Titel der Ausstellung mit Werken von Helge Ebling, die in der Galerie Am WebEnd zu sehen ist. Der Künstler aus Kaiserslautern gehört zum Erfenbacher Kollektiv „Kunst am Gleis“ und schafft seine Arbeiten am Computer.

Besieht man sich aktuelle Entwicklungen auf diesem Planeten, so kann man sich schon wünschen in den Weltraum zu flüchten. Zumal, wenn man die Bilder von Helge Ebling sieht. Denn