„Nein zu Gewalt an Frauen!“ Mit diesem Statement und dem Hissen einer Aktionsflagge wird Jahr für Jahr am 25. November weltweit an ein gesellschaftliches Problem erinnert, das auch 2021 noch aktuell ist: Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. In Kaiserslautern findet dieses Jahr außerdem Anfang Dezember ein Vortrag unter dem Titel „Digitale Gewalt gegen Mädchen und Frauen – wenn das smarte Home zur Gefahr wird“ statt.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern, Katharina Disch, kennt die vielen Varianten der Gewalt und Diskriminierung, die Frauen immer wieder begegnen. „Gewalt hat völlig unterschiedliche Aspekte und inzwischen mitunter ganz subtile und neue Formen, gerade in der digitalen Welt“, erklärt sie. Durch das Internet und die sozialen Medien haben sich, so die Gleichstellungsbeauftragte, völlig neue Möglichkeiten der Druckausübung entwickelt. Abfällige Kommentare bei Youtube und Co. seien dabei nur die Spitze des Eisbergs. „Mobbing im Netz kennt inzwischen sehr viele Spielarten, auch und gerade gegen Frauen. Die Bandbreite reicht dabei von Erpressung, etwa durch die Androhung der Veröffentlichung intimer Informationen, bis hin zu sexueller Belästigung, zum Beispiel durch das unaufgeforderte Zusenden intimer Fotos.“ Auch eine ganz junge Form der digitalen Belästigung ist Disch schon begegnet: „Ich kenne Fälle von frisch getrennten Frauen, deren Ex-Partner noch über den Zugang zur digitalen Steuerung der Wohnung verfügt und diesen für regelrechten Terror nutzt. Nachts plötzlich laute Musik oder Licht in allen Zimmern, abgeschaltete Heizungen, blockierte digitale Türschlösser. Die technischen Möglichkeiten sind groß – und entsprechend leider auch die Formen der Belästigung.“

Flaggenhissung und Fachvortrag

Um die Öffentlichkeit für diese Problematik zu sensibilisieren, wird es in diesem Jahr zusätzlich zur Flaggenhissung am 25. November, 17 Uhr vor dem Rathaus, am 1. Dezember um 17.30 Uhr einen Fachvortrag in der Kammgarn geben. Unter dem Titel „Digitale Gewalt gegen Mädchen und Frauen – wenn das smarte Home zur Gefahr wird“ wird Francesca Schmidt, Referentin für Feministische Netzpolitik, Einblicke in dieses noch weitgehend unbekannte Thema geben. Die zusammen mit KL.digital organisierte Veranstaltung kann online oder im Offenen Kanal Kaiserslautern verfolgen. Anmeldung und weitere Informationen zu der Veranstaltung in der Kammgarn gibt’s per E-Mail an gleichstellung@kaiserslautern.de. Der Eintritt ist frei.