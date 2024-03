Einen unachtsamen Moment nutzten Diebe am Mittwochnachmittag, 27. März, aus und klauten den Transporter eines Paketzustellers. Wie die Polizei berichtet, lieferte der Bote gegen 17.30 Uhr im Bereich Königstraße/Moltkestraße Ware aus und ließ währenddessen die Fahrzeugschlüssel stecken. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und fuhren mit dem Mercedes davon. Der Paketzusteller rief die Polizei. Während der Fahndung nach dem Fahrzeug ging ein Anruf ein, bei dem ein Falschparker auf einem Privatparkplatz an der Kottenschanze gemeldet wurde. Es handelte sich um den gestohlenen Transporter. Die Diebe hatten das Auto dort abgestellt – die Schlüssel nahmen sie mit. Die Beamten stellten den Transporter sicher. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.