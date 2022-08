Diebe haben ein E-Bike im Wert von rund 4000 Euro zwischen Sonntag und Montag gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer das Elektro-Fahrrad bei einem Bekannten in einer Scheune in der Hauptstraße in Weilerbach abgestellt. Am Sonntagmorgen gegen acht Uhr hatte der Bekannte das Fahrrad gesehen. Als er am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Scheune war, fiel ihm auf, dass das Vorhängeschloss demoliert war und das E-Bike fehlte. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Sie fragt: „Wem ist das schwarze E-Bike der Marke Giant aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben?“ Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern wenden.