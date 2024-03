Poeten schreiben fürs Poesiealbum? Weit gefehlt. In der kommenden Woche schlagen sie ihre Gedanken bei Poetry Slams gleich zweimal dem Publikum um die Ohren. Was sonst noch los ist und einen Besuch lohnt, verrät unser Ausgehtipp-Kolumnist.

Poetry Slams, also Dichterwettstreite, sind oft eine lustige Sache. Denn das, was die Newcomer unter den Schreiberinnen und Schreibern so zu bieten haben, ist meist frech und vor allem ungewöhnlich. Und nicht selten amüsant. Solche Poetry Slams gibts in den kommenden Tagen gleich zweimal in unserer Gegend. Einmal in Kusel und einmal in Lautern.

Andreas Fillibeck Foto: Igs

„PoetryKUS“ nennt sich die Ausgabe, welche am 26. März ab 20 Uhr im kleinen Kuseler Kulturzentrum Kinett über die Bühne geht. Nähere Infos und Kontakt im Internet unter www.kinett-kusel.de.

Die schön ausgebaute Schreinerei der Kaiserslauterer Kammgarn ist der Treff weiterer Poeten. Und zwar am 27. März ab 20 Uhr. Karten und alles weitere unter www.kammgarn.de. Wär doch mal was anderes als mit der Chipstüte vorm Flimmerkasten wegzusacken.

Musik-Comedy mit der Truppe Reis Against the Spülmaschine gibts am 22. März ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth in Kaiserslautern. Mit dem Programm „Radio Reis - Die Hitzewelle“. Karten an der Abendkasse.

Pit Kaiser und Thomas Behnke kommen nach Bolanden. Archivfoto: Anthes

Im Weierhof in der Bolander Crayenbühlstraße 14 steht eine Konzertlesung mit Pit Kaiser und Thomas Behnke vom Donnersberger Literaturverein auf dem Programm. Am 22. März ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Die siebenköpfige Band Room 4 Voices stürmt am 22. März ab 20 Uhr den Mackenbacher Saal Kaiser in der Hauptstraße. Mit Rock und Pop und etlichen Mitgliedern von Brass Machine. Tickets an der Abendkasse.

Wer gerne Gesellschaftsspiele spielt ist am 22. März ab 16 Uhr im Stadtteilbüro Grübentälchen in der Tirolfstraße 16 an der richtigen Stelle. Der Eintritt ist frei.

Beim Krabbelkreis „Rasselbande“ können sich die Kleinen austoben und die Begleitpersonen kostenlos Kaffee trinken. Am 22. März zwischen 10 und 12 Uhr bei der Stadtmission in der Brüderstraße 1.

Deutschsprachigen Rock mit der hiesigen Combo DODS gibts in der Reihe „No Music In K-Town“ am 22. März, 20 Uhr, im Cotton Club der Kammgarn. Die Jungs spielen außerdem Hip Hop, Punk oder Reggae. Karten im Internet unter www.kammgarn.de.

Und damit es am 22. März garantiert auch nicht langweilig wird, läuft ab 22.30 Uhr im Foyer des Pfalztheaters eine neue Ausgabe der Reihe „Spätschicht“. Diesmal mit Geschichten, die nie zu Ende erzählt werden. Die entsprechenden literarischen Improvisationen liefern die Ensemblemitglieder Lisa Koenen, Josephine Raschke, Johannes Hubmer und Marius Petrenz. Karten unter Telefon 0631 3675209 und an der Abendkasse.

Weiter geht’s in der Kammgarn, ebenfalls im Cotton Club, am 23. März ab 20 Uhr. Dann läuft die neue Ausgabe der Nuit de la Chanson. Special Guest ist diesmal die Sängerin Sophie le Cam, begleitet von Tobias Weber am Flügelhorn.

Wenn man was von Geistern hört, dann denkt man ja oft an böse. Dass es allerdings ja auch gute Geister gibt, zeigen Aufführungen des Stücks „Guude Geischder“ der Pälzer Komödie. Denn da spukt ein untotes Autorenehepaar in einem gruseligen Landhaus herum, allerdings auf nützliche Art und Weise. Zu erleben ist das Stück am 23. und am 28. März ab 19.30 Uhr in der Landstuhler Stadthalle (Kaiserstraße 39). Karten unter Telefon 06371 923444.

Im Keller des Pfalztheaters in Kaiserslautern ist am 25. März, 20 Uhr, wieder der Reichsbürger los. Im Monolog von Konstantin und Annalena Küspert brilliert Marius Petrenz als Verführer – genau, der ist auch in der „Spätschicht“ am 22. März dabei. Karten unter Telefon 0631 3675209 und an der Abendkasse.

Maryse Forget zeigt Arbeiten im »WebEnd« in Lautern. Archivfoto: igs

Die Frankokanadierin Maryse Forget zeigt ihre fantastische Malerei derzeit im „AmWebEnd“ in der Richard-Wagner-Straße 55 in Kaiserslautern. Zu sehen ist die Ausstellung am 28. März zwischen 19.30 und 21.30 Uhr. Zeitgleich läuft die Offene Bühne. Texte, Tanz und jede Art Musik sind willkommen. Ein Klavier ist da.

Und: Wer schon länger nicht mehr im Wald war: Mit Bremerhof und Humbergturm, Eselsbachtal, Hungerbrunnen oder Burgruine Beilstein gibts um Lautern ja jede Menge schöne Ziele. Viel Spaß allerseits!