Es war das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen im Duell der Giganten. Denn eigentlich war bereits vor der Saison in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern sonnenklar, dass sowohl der FC Queidersbach als auch der FV Bruchmühlbach Seit' an Seit' den Weg in die Bezirksliga beschreiten werden. Ob als Meister oder als Zweitplatzierter nach erfolgter Relegation. Nach Abbruch der Saison gab ein einziges mehr ausgetragenes Spiel den Ausschlag über den Meister.

Meister? So ganz sicher ist sich der FC Queidersbach da noch nicht. Denn statt der obligatorischen Meister-Urkunde kam vom Verband lediglich der „Glückwunsch zum Gewinn der Runde“. Vorstandsmitglied