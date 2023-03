Der 1. FFC Kaiserslautern bleibt in der Erfolgsspur. Auch das Spitzenspiel in der Frauenfußball-Verbandsliga beim FFV Fortuna Göcklingen gewann das ambitionierte Team. Erfolgreich war auch der SV Kottweiler-Schwanden, während der SC Siegelbach für die nächsten drei Punkte nicht mal auf den Platz musste.

Gegen den TuS Heltersberg wollte der SC Siegelbach den 15. Sieg im 15. Spiel einfahren. Das gelang auch, wenngleich auf ungeplante Art und Weise. Denn Heltersberg sagte die Begegnung in der Verbandsliga wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff sehr zum Missfallen des SCS ab, so dass die Punkte nach dem Urteil des Sportgerichts kampflos auf das Siegelbacher Konto wandern. In der Verbandsliga wartet der SCS bereits seit Anfang März auf sein nächstes Spiel.

Ein dickes Brett hatte derweil der 1. FFC Kaiserslautern in Göcklingen zu bohren. Es war keine leichte Aufgabe gegen den Tabellenvierten, zumal sich beim FFC noch am Spieltag drei Spielerinnen krank abmeldeten. Damit ist womöglich zu erklären, dass die Mannschaft etwas hektisch und unstrukturiert in die Partie startete. Mit zunehmender Spieldauer kam die Mannschaft dann aber besser ins Spiel. Erste Chancen wurden jedoch nicht verwertet. Und auf der Gegenseite klingelte es dann etwas überraschend, als Michelle Adam (40.) die Gastgeberinnen in Front brachte.

Sieg bei Regionalliga-Absteiger

Die Gäste blieben aber auch nach dem Seitenwechsel weiter am Ball, initiierten immer wieder gute Angriffe. Binnen acht Minuten drehte der FFC den 0:1-Rückstand dann in eine 3:1-Führung: Zunächst verwandelte Loreen Demberger einen Strafstoß zum Ausgleich (60.) und nur fünf Minuten später war Laura König zur Führung erfolgreich. Marie-Kristin Müller legte dann den dritten Treffer nach (68.), der gleichzeitig den Endstand bedeutete. „Dieser Sieg bei einem Regionalliga-Absteiger macht uns sehr stolz. Uns gelingt zwar nicht alles, aber als Mannschaft fangen wir das auf. In den nächsten 14 Tagen haben wir zwei Highlight-Duelle, auf die wir uns freuen. Dort haben wir nichts zu verlieren“, erklärte Torwart-Trainerin Michelle Müller nach dem Spiel.

Denn am Samstag heißt es Spitzenspielzeit in der Frauenfußball-Verbandsliga. Der 1. FFC Kaiserslautern empfängt den immer noch verlustpunktfreien SC Siegelbach im Sportpark West (17 Uhr). In der aktuellen Tabelle wird der FFC (44 Punkte) sogar als Tabellenerster ausgewiesen. Begünstigt wird dieser Umstand dadurch, dass der SCS, der 42 Zähler gesammelt hat, derzeit drei Spiele weniger ausgetragen hat respektive auch die Wertung aus dem in der Vorwoche vom TuS Heltersberg abgesagten Spiel noch fehlt.

Heimsieg für Kottweiler-Schwanden

Erfolgreich verlief der vergangene Spieltag auch für den SV Kottweiler-Schwanden, der im Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FFC Ludwigshafen ebenfalls mit 3:1 gewann. Dabei hatten die Gastgeberinnen das Spiel in der ersten Halbzeit gut im Griff. Bereits in der elften Minute gelang durch einen sehenswerten Fernschuss von Stephanie Zimmer die Führung. In der 31. Minute erhöhte Angela Banf auf 2:0. Einzig mit der Chancenverwertung und der guten Abseitsfalle der Gäste hatte der SVK immer wieder Probleme.

Nach der Pause kam Ludwigshafen besser ins Spiel, wurde zunächst aber nicht wirklich gefährlich. Durch Auswechslungen und eine Systemumstellung gingen die Ludwigshafener Spielerinnen dann aber mehr ins Risiko und dann kam es so, wie es im Fußball oftmals kommt. Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft. Miriam Gauglitz erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. Kottweiler-Schwanden ließ sich davon aber nicht beeindrucken und behielt in der hektischen Schlussphase die Nerven. Wiederum Banf war es vorbehalten, in der Schlussminute mit ihrem zweiten Tor den 3:1-Endstand zu markieren. „Ein verdienter Sieg und wichtige Punkte im Abstiegskampf“, kommentierte SVK-Trainer Michael Schirra hinterher.

Der SV Kottweiler-Schwanden, derzeit Sechster der Verbandsliga, muss am Samstagabend (18 Uhr) bei der drittplatzierten SG Ingelheim/Drais antreten.