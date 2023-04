Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer zweijährigen Pause findet am kommenden Wochenende das Bergrennen bei Queidersbach wieder statt. In der Zwischenzeit hat die Strecke ab dem Ortende von Queidersbach in Richtung Weselberg eine neue Asphaltdecke erhalten.

Aber nicht nur die Fahrbahndecke ist neu, sondern auch die Leitplanken. Zusätzlich sind die Voraussetzungen geschaffen, dass dort während der Veranstaltungstage, Samstag und Sonntag, eine Blink-Warn-Anlage