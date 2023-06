Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Forschungen rund um Einsatzmöglichkeiten von neuartigen Quantencomputern am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) sind (finanziell) gesichert. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) überbrachte am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Hoch lobte die Mathematik-Experten allerdings auch für den Einsatz konventioneller Rechenmodelle.

Nein, einen verdächtig aussehenden Geldkoffer hatte der Minister nicht dabei, wohl aber den offiziellen Förderbescheid. 2020 war bereits eine Million Euro aus Mainz nach Kaiserslautern