Auslandseinsätze in Nepal, in Indien und in Sri Lanka: Stationen, die Angelika Riedlinger, einer Krankenschwester aus Kaiserslautern, den Weg zu ihrem Kinderheim in Tangalle, einer Kleinstadt im Süden Sri Lankas, gezeigt haben. Zehn Jahre ist es her, dass Riedliner (44) ihre Vorstellungen von einem Kinderheim in die Tat umgesetzt hat.

Vom christlichen Glauben geprägt, ist es der im Westpfalz-Klinikum ausgebildeten Krankenschwester Angelika Riedlinger ein Bedürfnis, sich dem Dienst an Menschen zu verschreiben, die ihrer Hilfe