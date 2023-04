Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg II hat am Sonntag in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit einem Sieg beim zuvor punktgleichen Tabellenvorletzten HSG Worms einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz beträgt vier Spieltage vor dem Ende der Saison fünf Punkte.

Es war der dritte Sieg im fünften Spiel für die Mannschaft von Trainer Theo Megalooikonomou, die ab Mitte der zweiten Halbzeit groß aufspielte und sich mit 37:31(17:16) durchsetzte.