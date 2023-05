Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Jungs zeigen sich einen Tick wagemutiger. Collin wirft sich rein, Jasmin und Emely-Sophie sind nicht minder mutig, gehen es aber bedachter an. Noch schieben sie ein Schwimmbrett vor sich her. Wohl nicht mehr lange: Zum Ferienende dürften alle ohne Hilfsmittel durchs Wasser gleiten. Dass die Kinder schwimmen lernen können, haben die Frauen vom Inner Wheel Club erst möglich gemacht.

„Ja, genau so geht’s“: Gerd Neuburger zeigt sich zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das leicht planlos anmutende Geplantsche in ernsthafte, sichere Bewegungen