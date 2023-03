Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das KÜS Team Bernhard geht in Sachen Talentförderung den nächsten Schritt und steigt in den Tourenwagen Junior Cup ein. Fahrer für die Mannschaft aus Landstuhl ist Daniel Gregor. Der 15-Jährige aus Leinsweiler überzeugte als Kartfahrer im Junior Team75 Bernhard und startet in der kommenden Saison im Volkswagen up! GTI Cup, dem Einheitsauto der Serie.

Der Tourenwagen Junior Cup versteht sich als Einstiegsplattform in den professionellen Automobilsport, Ziel ist die weitere Ausbildung von Kartpiloten. „Da Talente bereits im Alter ab 15 Jahren dort einsteigen können, sind ein bis zwei Jahre im Tourenwagen Junior Cup als Grundausbildung absolut sinnvoll“, erklärt Senior-Chef Rüdiger Bernhard. „Um im hart umkämpften GT-Sport Fuß fassen zu können, benötigen die jungen Fahrer das passende Rüstzeug. Sie müssen nicht nur das Auto komplett verstehen, sondern auch dem Team eine exakte Rückmeldung geben.“

Da das KÜS Team Bernhard sowohl im Kart als auch im GT-Sport engagiert ist, sei der Einstieg in den Tourenwagen Junior Cup eine logische und sinnvolle Ergänzung. Das KÜS Team Bernhard will eine Art „Aufstiegsleiter“ bieten, mit deren Hilfe sich Talente zum Toppiloten entwickeln können: vom Kart über den Tourenwagen Junior Cup sowie die ADAC GT4 Germany bis zum ADAC GT Masters und damit in den professionellen GT3-Rennsport.

Daniel