Bürger in Mölschbach haben am nächsten Freitag die Gelegenheit, sich in der Turnhalle kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Wie Ortsvorsteher Jörg Walter bei der Sitzung des Ortsbeirates am Donnerstag informierte, hat sich der Arzt Andreas Engelhardt aus Kaiserslautern zu dem wöchentlichen Dienst bereiterklärt. Über den Test wird eine Bescheinigung ausgestellt, die laut Walter 48 Stunden gültig ist. Bei einem positiven Ergebnis schließe sich ein PCR-Test an. Bei wärmeren Temperaturen soll die Teststation von der Turnhalle unter eine Pergola in der Ortsmitte verlegt werden. Los geht’s am Freitag , 23. April, 17 bis 18 Uhr.

Für die Ausrichtung der 800-Jahr-Feier von Mölschbach hat Walter die Gründung eines Trägervereins vorgeschlagen. Unter der Bezeichnung „Mölschbach-Kultur-Senioren-Jugend-Kerwe“ könne der Verein in den Folgejahren die Abwicklung der Kerwe und sonstiger Veranstaltungen übernehmen. Mit einer Planungsgruppe aus Vertretern der im Ort ansässigen Organisationen und Vereine sollen in den kommenden Tagen die Weichen dafür gestellt werden.

Für die Feier soll die 1994 von Ernst Asel erstellte Chronik von Mölschbach aktualisiert und neu aufgelegt werden. Mit Veranstaltungen über das gesamte Jahr 2022 verteilt, soll an das Jubiläum erinnert werden. Um einen Galaabend sollen sich Theater und Ausstellungen, Grenzumgänge, sportliche und musikalische Darbietungen übers Jahr verteilen. Zum Jubiläum werden Gäste der französischen Partnergemeinde Douzy aus den Ardennen erwartet.

Farblich aufgefrischt werden soll der Lautrer Fisch vor der Ortsverwaltung. Nahe der Skulptur „Plus-Minus“, die seit dem Bildhauersymposium im vergangenen Jahr die Ortsmitte von Mölschbach schmückt und für Einheimische und auswärtige Besucher ein Hingucker ist, soll eine Sitzbank errichtet werden. Neu im Ortsbeirat ist Markus Schmeller (SPD).