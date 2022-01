Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner der Stadt Kaiserslautern ist erneut deutlich gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt gab den Wert am Montag mit 644,3 an, im Landkreis liegt die Inzidenz bei 517,2. Wie Landrat Ralf Leßmeister mitteilte, gab es im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes 298 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 164 im Landkreis und 134 in der Stadt. Unter den Corona-Infizierten befanden sich erneut zahlreiche amerikanische Staatsbürger, wie Leßmeister informierte. Im Landkreis waren es 99, die rund 60 Prozent der im Kreis gemeldeten Neuinfektionen ausmachen. Von den positiven Fällen in der Stadt wurden 33 US-Bürgern zugeordnet.