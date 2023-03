Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die in Saigon geborene und in Paris lebende, erfolgreiche Chansonnière Lê-Thu Nguyen war der Star der 35. Nuit de la Chanson am Freitagabend im Cotton Club. In Hochform präsentierten sich aber auch wieder die Gastgeberin Pauline Ngoc sowie die Band.

Wussten Sie, dass es in Frankreich eine Quote im Radio gibt, die die Sender zu einem Sendeanteil von mindestens 40 Prozent französischsprachiger Popmusik verpflichtet? „Aus Furcht vor der