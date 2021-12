Am Samstagmorgen ist es in einem Wohnhaus in der Mühlstraße zu einem Brand gekommen.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatten aufmerksame Zeugen Brandgeruch und Rauchentwicklung per Notruf gemeldet. Von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr wurde das Gebäude umgehend abgesucht. Der Brandherd in einem Raum unter dem Treppenhaus war schnell lokalisiert.

Dort war ein Stuhl in Brand geraten, der schnell von den Wehrleuten gelöscht werden konnte. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen, um zu klären, wieso der Stuhl in Flammen stand. Personen kamen durch den Brand laut Polizei nicht zu Schaden.