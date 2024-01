Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur in der Pfalz gibt es gute Comedians. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa bei den Hessen, wird man fündig. Gute Vergleichsmöglichkeiten ergeben sich, wenn solch ein guter Alleinunterhalter bei uns auftritt. So beim Auftritt der Offenbacher Comedy-Größe Bodo Bach im Congress Center Ramstein (CCR) am Freitagabend. Um es gleich vorweg zu sagen: Der sympathische Komödiant enttäuschte nicht und hielt dem Vergleich mit ähnlichen und heimischen Künstlern absolut Stand.

Bach tourt aktuell mit seinem Programm „Das Guteste aus 20 Jahren“ durch die deutschen Lande – oder wie er es nennt: Er ist auf Welttournee durch Deutschland. Dabei