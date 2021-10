Zwei Spitzenmusiker des Blues’ fliegen für das erste Konzert der Saison 2021/22 der Reihe „Jazzbühne meets...“ am 29. Oktober in die Fruchthalle ein: Direkt aus St. Louis/USA kommen Rich McDonough (Gesang, Gitarre) und Chris Shepherd (Gesang).

Saint Louis am Zusammenfluss von Mississippi und Missouri, 1763 von französischen Händlern als Handelsposten gegründet, ist die Heimat weltbekannter Jazz-Legenden wie Scott Joplin, Clark Terry, Miles Davis, Oliver Nelson, Grant Green und Rock ’n’ Roll-Pionier Chuck Berry. Kein Wunder also, dass in den Bars und Honky-Tonks der Stadt der traditionelle Rhythm ’n’ Blues bis heute fest verwurzelt ist. Die Blues-Tradition wird aktuell von einheimischen Bluesmusikern wie dem Gitarristen Rich McDonough und Sänger Chris Shepherd in die ganze Welt getragen.

Chris Sheperd ist in Missouri auf dem Land aufgewachsen, hat St. Louis zweimal bei der International Blues Competition in Memphis, Tennessee, vertreten und war der Leadsänger der beliebten Band Kingdom Brothers aus St. Louis. Er arbeitete auch im BeeGees-Recording-Studio in Seattle. Er ist regelmäßig mit Rich McDonough und anderen Bluesgrößen in der St. Louis-Szene zu erleben.

„Heiße“ Bluessession

Rich McDonough ist in St. Louis geboren und einer der profiliertesten Bluesgitarristen weit über St. Louis hinaus, mit einem authentischen und sehr persönlichen Stil. Beeinflusst fühlt er sich von Größen wie BB King, Albert King und Tommy Bankhead, der den jungen Rich förderte. Gastspiele führten ihn bereits nach Norwegen, Holland und Deutschland. Er hat mit großen Musikern wie Stevie Wonder, Levon Helm, Kenny „Blues Boss“ Wayne gespielt und aufgenommen, um nur einige zu nennen. Auch auf einigen berühmten Festivals war er zu Gast, etwa dem Mississippi Valley Bluesfestival oder dem Pinetop Perkins Homecoming.

Beide treffen in der Fruchthalle für eine „heiße“ Blues-Session auf das hiesige Trio Martin Preise am Klavier, Michael Lakatos, Schlagzeug und Sebastian Flach am Bass.

Info

Konzert am Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Fruchthalle; Vorverkauf in der Tourist-Info, 0631 365-2316, im Pop Shop, 0631 64725, bei Thalia, 0631 36219-814.