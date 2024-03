Das Perspektivteam des TuS Dansenberg musste sich trotz starker Aufholjagd dem HLZ Friesenheim/Hochdorf III unglücklich mit 27:28 (13:15) geschlagen geben.

TuS II-Trainer Patrick Schulze musste ohne Torhüter Norman Becker auskommen. Paul Rutz ging angeschlagen in die Partie. Bennet Löhmar stand ebenfalls nicht zur Verfügung: „Ohne Bennet fehlte uns die Durchschlagskraft aus dem Rückraum“, so Schulze. Und dann sah Abwehrspezialist Philipp Becker in der 26. Minute die Rote Karte. Henry Hofmann verletzte sich früh und musste die restliche Partie angeschlagen überstehen. Dennoch stellte er seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis und war mit sieben Toren bester Werfer auf dem Platz.

Von Anfang an hatten die Hausherren große Probleme in der Defensive, standen schlecht und verteidigten inkonsequent, kamen nicht in die Zweikämpfe und schafften es nicht, Stoppfouls zu ziehen: „Die konnten teilweise fast durchrennen“, kritisierte Hofmann. Auch affensiv lief vieles nicht nach Plan, „wir machen viele dumme Fehler, Kleinigkeiten, die teilweise zum C-Jugend Handball gehören“, bemängelte ein sichtlich frustrierter Schulze.

Mit 13:15 ging es in die Kabinen. Die Friesenheimer zogen vermeintlich vorentscheidend auf 19:24 davon. Der TuS verkürzte den Rückstand und glich aus (26:26, 59.). Nach Hofmanns Treffer zum 27:27 16 Sekunden vor Schluss holte das HLZ einen Freiwurf raus, den der siebenfache Torschütze Malte Dorra nach Ablauf der regulären Spielzeit direkt verwandelte. „Es war sehr frustrierend“, resümiert Schulze.