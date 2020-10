Erneut ist der Polizei am Wochenende in der Kaiserslauterer Innenstadt ein E-Scooter-Fahrer ins Netz gegangen, der nicht nüchtern unterwegs war. Der 48-Jährige war Polizeibeamten am Stiftsplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgefallen, weil er mit seinem Roller Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei ihm der Polizei zufolge über 1,4 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.