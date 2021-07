Betrunken einen parkenden Wagen gerammt hat ein Autofahrer am Montagabend in Mehlingen. Ein Zeuge verständigte kurz nach 19 Uhr die Polizei, nachdem ein Auto in der Gartenstraße im Vorbeifahren einen geparkten Wagen gerammt hatte. Der Zeuge beobachtete, wie der Verursacher nach der Kollision kurz anhielt und sich umschaute, dann aber weiterfuhr, teilt die Polizei weiter mit. Er machte den Fahrer auf sich aufmerksam und forderte ihn auf anzuhalten. An dem Wagen des Mannes war ein leichter Schaden am Spiegel auf der Beifahrerseite zu erkennen, an dem gerammten BMW ging der Außenspiegel auf der Fahrerseite zu Bruch. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten fest, dass der verantwortliche Fahrer nach Alkohol roch. 1,4 Promille zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest an. Der 63-Jährige musste sein Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu.