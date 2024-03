Bei unterschiedlichen Voraussetzungen sind die Teilnehmer aus der Region gut in die neue Saison im Motorrad-Trial beim Automobil- und Motorrad-Club in Kerzenheim gestartet.

Fahrtleiter Wolfgang Schmitt hatte für einen abwechslungsreichen Parcours gesorgt, und witterungsbedingt hatte das Gelände am Waldsportplatz am Rande von Kerzenheim einen griffigen Boden. Acht Sektionen waren drei Mal zu durchfahren, und es blieb spannend bis zum letzten Teilnehmer.

Jan Peters fährt auf Platz zwei

In der Klasse der Fahrer mit A-Lizenz holte sich Jan Peters aus Kaiserslautern-Mölschbach den zweiten Platz. Mit all seinen Erfahrungen aus internationalen Einsätzen schaffte der 34-jährige Medienmacher die schwierigsten Aufgaben und zeigte, dass er an der Spitze mitfahren kann. Seine Gattin Pauline Peters war in der Spur der Fortgeschrittenen unterwegs und konnte sich in einer starken Männerwelt mit Rang sechs behaupten. Wenn da nicht der Ausrutscher im zweiten Durchgang gewesen wäre, hätte es eine noch bessere Platzierung gegeben.

David Pieper und Florian Kliem aus Enkenbach-Alsenborn sind eine Klasse aufgestiegen und fahren seit dieser Saison in der Wertung der Neulinge. Die Jugendlichen merkten schon bald, dass diese neue Spur schwieriger ist und „die Hindernisse höher und kniffliger“, so die Nachwuchsfahrer. Dennoch war der neunjährige David Pieper „ganz zufrieden mit dem Tag“. „Die Sektionen waren in der neuen Klasse schon schwieriger, und manchmal ist mir das Motorrad ausgegangen“, schilderte der junge Zweiradfahrer seinen Wettkampf. Es ist schon eine größere Umstellung, denn bislang fuhr der Schüler ein Automatik-Motorrad. „Jetzt habe ich eine Kupplung, und ich muss schalten“, resümierte er und verriet, dass ihn der Vater mehrfach zum Schalten aufgefordert habe.

Neulinge überzeugen

Umgestiegen auf das Schaltgetriebe ist auch Florian Kliem, der mit seiner ersten Veranstaltung mit dem neuen Motorrad sehr zufrieden war. „Aber ich muss noch viel üben, um mit der Kupplung und dem Schalten zurechtzukommen“. Letztlich waren es in der Klasse der Neulinge bei der Jugend die Plätze zwölf und 14.

Ihren ersten Einsatz in dieser Sparte des Motorsports hatte Ida Peters, die Tochter von Pauline und Jan Peters. Sie startete in der Automatik-Klasse. Mit drei gleichmäßigen Durchgängen landete sie bei ihrer Premiere auf Rang acht. In allen Klassen wurde für die ADAC-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft gepunktet.