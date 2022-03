In der Dritten Bundesliga Süd steht für Herren der TSG Kaiserslautern das Heimspiel gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Am Sonntag, 15 Uhr, wollen sich die Buchenlocher für die Pleite in der Hinrunde revanchieren.

Die TSG steht aktuell mit 12:10 Punkten auf Rang sechs, die Gäste aus München mit 14:12 Zählern einen Platz davor. „Wir freuen uns schon sehr auf das Rückspiel, denn wir haben noch etwas gutzumachen“, sagt Mannschaftsbetreuer Bijan Kalhorifar. Kurz vor Weihnachten letzten Jahres musste die TSG mit zwei Ersatzspielern in die bayerische Landeshauptstadt reisen und kassierte eine klare 1:6-Niederlage. Der Betreuer betont: „In München hatten wir unter diesen Umständen keine Chance.“ Diesmal können seine Farben aber aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler sind fit, sodass nach Aussage von Kalhorifar „erst kurzfristig entschieden wird, wer spielt.“ Den Gegner erwartet er ebenfalls in Bestbesetzung, sodass „die Leute sich auf ein tolles Spiel freuen können.“

Für die Partie sind 100 Zuschauer unter Einhaltung der 3G-Regel zugelassen.