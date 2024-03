Für den Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Am Kirchhof hat der Ortsgemeinderat neue Bedingungen beschlossen. So gilt künftig nach der Bauplatzvergabe an Interessenten eine Frist von fünf Wochen, bis ein Kaufvertrag abgeschlossen werden muss. Diese Frist betrug zuvor zwölf Wochen, was jedoch dazu geführt habe, dass einige Interessenten nach den zwölf Wochen einen Rückzieher gemacht haben und zugleich die Bauplätze nicht anderweitig vergeben werden konnten, sagte Ortsbürgermeister Gerald Bosch (SPD) in der jüngsten Ratssitzung. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass alle Straßen im Neubaugebiet den Namen „Am Kirchhof“ erhalten.