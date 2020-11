Zwischen Rodenbach und Kaiserslautern Einsiedlerhof ist es am Sonntag gegen 16 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Subaru die Straße aus Rodenbach kommend. In einer Kurve kam ihm nach eigenen Angaben ein weißer Kompaktwagen entgegen, der zu weit mittig fuhr. Daher musste der 23-Jährige nach rechts ausweichen. Er konnte das Auto nicht mehr abfangen und kam unmittelbar am Zaun des Munitionsdepots zum Stillstand. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Laut dem Subaru-Fahrer fuhr vor ihm noch ein grauer Golf, der ebenfalls auf den Grünstreifen auswich, danach aber weitergefahren sei.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem weißen Kompaktwagen beziehungsweise seinem Fahrer geben? Ebenfalls sucht die Polizei den Fahrer des grauen Golfs. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/ 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.