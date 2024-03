Eine Kratzspur von der hinteren Beifahrertür über die Fahrerseite bis zum vorderen Kotflügel seines Wagens meldete am Dienstag ein 29-Jähriger der Polizei. Er parkte seinen Opel Meriva zwischen 7.45 und 9.45 Uhr in der Klosterstraße in Höhe des Hauses Nummer 21. In diesen zwei Stunden haben Unbekannte das Fahrzeug zerkratzt. Der Schaden wird auf 1200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692150 entgegen.