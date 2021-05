RODENBACH. Der Gemeinderat hat Beschlüsse für den Ausbau der K13 und die Einmündung am Tränkwald gefasst. Rodenbach führt dies zusammen mit dem Kreis, der Verbandsgemeinde Weilerbach und dem Land durch, erläutert Ortsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD). Der Landesbetrieb Mobilität habe die erforderlichen Arbeiten ausgeschrieben und eine Firma aus Sprendlingen sei mit 605.275 Euro die billigste Bieterin für die Gesamtmaßnahme gewesen. Der Anteil der Gemeinde beträgt hierbei rund 53.619 Euro. 538.877 Euro gehen zu Lasten des Kreises, 9864 Euro zahlt das Land, und rund 2915 Euro sind von den Verbandsgemeindewerken zu entrichten. Der Rat stimmte einhellig der Gesamtvergabe an die billigste Firma zu. Die Ortsgemeinde erhält zu ihrem Anteil von 53.619 Euro vom Land einen Zuschuss von voraussichtlich 34.852 Euro. Gleichzeitig wurde dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen den Beteiligten rund um die Umgestaltung der Einmündung in eine abknickende Vorfahrtsstraße zugestimmt.