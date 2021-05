Der 1. FCK hat am Samstag im Derby 2:0 gegen den SV Waldhof Mannheim gewonnen – ein in gleich mehrfacher Hinsicht wichtiger Sieg für den Verein. Das wollten Fans mit der Mannschaft feiern. Nun ermittelt die Polizei wegen Verstößen gegen Coronaregeln, Pyrotechnik-Einsatz und Verkehrsbehinderung. Ein Augenzeuge berichtet.

„Derbysieger! Derbysieger! Hey, hey!“, skandieren die Mannschaft im und die Fans vorm Mannschaftsbus bei dessen Fahrt hoch zum Fritz-Walter-Stadion am Samstag nach dem Spiel in Mannheim. Hupend bahnt sich der Bus seinen Weg, drumherum wird Pyrotechnik gezündet und Menschen hüpfen freudig auf und ab. Viele mit, einige ohne Maske. Ebenso scheint in der Szene, die der FCK auf seinem Twitter-Account geteilt hat, niemand so richtig auf Abstände zu achten. Zahlreiche Videos und Fotos der Heimkehr machen seitdem in sozialen Medien die Runde, sorgen für kontroverse Diskussionen – und polizeiliche Ermittlungen.

Hiermal ein kleiner Einblick in den wahnsinnigen Empfang, der unsere Mannschaft heute am Stadion erwartet hat - DERBYSIEGER #Betze pic.twitter.com/DUGAhlObld — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) February 6, 2021

„Das war ein Feuerwerk wie an Silvester“

„Das habe ich etwas anders beobachtet“, sagt ein Augenzeuge der RHEINPFALZ, der am Samstagabend gegen 18 Uhr in der Straße Zum Betzenberg war, und nach eigenem Bekunden mit reichlich Abstand das Geschehen im Blick hatte. Entlang der ganzen Straße bis hoch zum Stadion hätten Fans vor der Ankunft des Busses diszipliniert am Fahrbahnrand gestanden und Abstand gehalten.

Als der Mannschaftsbus gegen 18.20 Uhr eingetroffen sei, habe sich bei vielen die Freude über den ersten Sieg des FCK im Jahr 2021 entladen: „Da wurden Pyros gezündet, den ganzen Weg hoch. Das war ein Feuerwerk wie an Silvester.“ Was genau sich im Pulk vor dem Bus abgespielt hat, habe er nicht mitbekommen, schildert der Augenzeuge. Zumindest außenrum hätten sich die Fans größtenteils an die geltenden Regeln gehalten. Nachdem der Bus weitergefahren war, sei wieder Ruhe eingekehrt.

Zwiespalt: Endlich etwas zum Feiern und Pandemie

Er beschreibt: „Ich bin da total zwiegespalten. Natürlich leben wir mitten in einer Pandemie, müssen uns an die Regeln halten und entsprechend handeln.“ Dennoch zeigt er Verständnis für die Fans, die um den Bus herumgetanzt sind: „Wir sind Menschen und emotional. Endlich gab es mal etwas Positives, etwas zum Feiern.“ Nach den vergangenen Partien sei das ein extrem wichtiger Sieg für FCK und Fans gewesen. Anderseits dürfe es nicht sein, dass wegen des Fußballs wichtige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie außer Kraft gesetzt werden, verdeutlicht er seinen Zwiespalt: „Ich hoffe, dass Polizei und Ordnungsamt das mit Fingerspitzengefühl aufklären.“

Neben der Heimkehr der Mannschaft beschäftigt die Polizei zudem die Abfahrt. Denn wie die Polizei mitteilt, haben vermeintliche Fußballfans offenbar schon bei der Abfahrt nach Mannheim am Gelterswoog auf der Straße Pyrotechnik gezündet. Das zeigen Videos, die am Samstagnachmittag im Internet veröffentlicht wurden. Die Szenen seien der Polizei bekannt. Sie werden zurzeit ausgewertet. Die Polizei ermittelt auch in diesen Fällen.