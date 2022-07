Beschädigungen an seinem Volvo hat ein Mann am Sonntag bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, könnten diese von Schüssen aus einem Luftgewehr verursacht worden sein. Die Tat soll sich in der Nacht auf Sonntag zwischen ein Uhr und 1.30 Uhr ereignet haben. Das Fahrzeug parkte auf der Straße in Höhe der Kleinen Gasse 22. Der 67-jährige Halter stellte bei der Überprüfung seines Fahrzeugs zwei kleine Dellen an der hinteren Beifahrertür fest. Da vor Ort eine Metallkugel gefunden wurde, könnten die Beschädigungen durch ein Luftgewehr verursacht worden sein, meint die Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692150.