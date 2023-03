Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag hat sich ein 21-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug überschlagen. Nach seinen Angaben kam er auf der B270 in Höhe Schopp mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und überschlug sich, so die Polizei. Der Opel kam auf der Straße auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.