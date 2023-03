Deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte ein junger Kleinkraftradfahrer, den eine Polizeistreife aus dem Verkehr zog. In der Nacht zu Samstag war der 19-Jährige den Beamten in der Römerstraße aufgefallen. Als er den Streifenwagen erkannte, bog der junge Mann ruckartig ab und erhöhte seine Geschwindigkeit. Auf die Signale und das Blaulicht reagierte er, indem er noch mehr Gas gab. Nachdem er versuchte, über einen Feldweg zu flüchten, konnte er gestellt und kontrolliert werden. Es zeigte sich, dass der 19-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte und betrunken war. Der Atemtest zeigte einen Wert von 2,03 Promille an. Als sich die Beamten das Fahrzeug ansahen, kam heraus, dass ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert war. Das Kennzeichen gehört zudem zu einem anderen Kleinkraftrad. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Den 19-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.