Für die U17 des 1. FC Kaiserslautern steht am Sonntag um 12 Uhr auf dem Sportpark Rote Teufel das erste Heimspiel in der B-Junioren Bundesliga gegen den FSV Frankfurt an. Trainer Daniel Paulus rechnet mit einem unangenehmen Gegner und will mit mannschaftlicher Geschlossenheit den ersten Dreier der Saison landen.

„Die Jungs waren natürlich alle enttäuscht“, beschreibt FCK-Trainer Daniel Paulus die Stimmungslage seiner Mannschaft nach der 1:3-Auftaktniederlage in Unterhaching. „Wir haben uns