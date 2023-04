Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg II hat seinen Auftrag, Spieler an den die erste Mannschaft heranzuführen, erfüllt. Nach Timo Holstein, der in der kommenden Saison fester Bestandteil des Drittligakaders sein wird, wird nun auch sein Bruder Marco künftig eine Klasse höher am Ball sein.

Der Rückraumspieler hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Am Samstag (19.30 Uhr) will der 22-Jährige mit seinen Toren dazu beitragen, dass die Perspektivmannschaft