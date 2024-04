Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Segel- und Yachtclub Kaiserslautern hatte am Sonntag zum Ansegeln am Gelterswoog geladen. Temperaturen knapp über Null und ein kühler Wind hinderten Vereinsmitglieder nicht, die Segel zu setzen. Dennoch hielt sich das Bootsvergnügen in Grenzen.

Dieter Herbach ist optimistisch und setzt auf einem Holzboot ein großes weißes Gaffelsegel. „Es hellt auf, dass Wetter wird“, lässt sich das 83-jährige Gründungsmitglied