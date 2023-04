Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kampf gegen das Coronavirus ist noch lange nicht gewonnen. Am 24. November hat das Land den Betrieb des Kaiserslauterer Impfzentrums auf dem Opelgelände wieder aufgenommen. Trotzdem könnte es nach der Wahrnehmung vieler Impfwilliger besser laufen. Landesimpfkoordinator Daniel Stich stand am Dienstag vor Ort Rede und Antwort.

Die Schwelle von einer Million Booster-Impfungen in Rheinland-Pfalz wurde am Montag erreicht. Das teilte der Landesimpfkoordinator Daniel Stich bei seinem Besuch in Kaiserslautern mit. Die Impfkampagne komme