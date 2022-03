Man merkt es seiner Stimme an: Die Vorfreude ist groß. Sein letzter Auftritt mit dem Ü-65-Chor „Forever Young“ liegt bereits – wie bei so vielen Chören – einige Monate zurück, erinnert sich Andy Dodt an ein Konzert im Sommer 2021 im Quartier der Bau AG.

Nach einer längeren Corona bedingten Pause hat der stadtbekannte Musiker für den Dienstag, 11 Uhr, zu einer ersten Probe im neuen Jahr in die Neue Eintracht am Kolpingplatz geladen. Im Saal der „Kirche Mittendrin“ hat er einen Proberaum gefunden. „Alle Sängerinnen und Sänger sind geimpft, geboostert und getestet, und sie tragen Masken“, sagt er und spricht von einem „Maskenchor“.

Eineinhalb Stunden hat er für die erste Probe in diesem Jahr angesetzt. Mehr als 60 Chormitglieder hätten wieder Lust auf gemeinsames Singen. „Es dürfen auch gerne mehr sein“, freut sich der promovierte Musikwissenschaftler auf Verstärkung für seinen Chor. Ab 60 Lebensjahren aufwärts sei jeder, der Freude am Singen hat, willkommen. Das Repertoire des Chors „Forever Young“: deutsche Schlager und internationaler Pop. Bewegungsfreudig müssen seine Chormitglieder sein, legt Andy Dodt beim Einsingen Wert auf einen „lockeren Hüftschwung“. Neben seiner Gitarre wird er bei der Probe auch ein paar Flaschen Sekt dabei haben. Grund zum Anstoßen ist der neunte Geburtstag des Chors der immer Junggebliebenen.

Mittlerweile lebt Dodt in Heidelberg

Auch wenn das ehemalige Mitglied der Band „The Strings“, mit der Band hat Andy Dodt die Jugend der Pfalz in den 1960ern begeistert, seit drei Jahren seinen Wohnsitz nach Heidelberg verlegt hat, zieht es ihn noch immer zu seiner Chorgemeinschaft nach Kaiserslautern. Seine Chöre „Heart-Chor“ und „Fresh“, mit denen er in den vergangenen Jahren sein Publikum im In- und Ausland zum Swingen gebracht hat, hat er bereits in jüngere Hände übergeben.

Doch dadurch ist sein musikalisches Leben nicht kleiner geworden. In Heidelberg hat er zwischenzeitlich einen weiteren Chor mit Senioren ins Leben gerufen. „Ein Pendant zum Chor Forever Young, aber kleiner“, spricht er von „Entwicklungshilfe“ in Heidelberg. Mit beiden Chören plant er am Samstag, 25. Juni, im Rahmen der „Langen Nacht der Kultur“ einen gemeinsamen Auftritt in der Altstadt.