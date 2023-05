Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zeit war nicht einfach für André Hainault. Er war mal Stammspieler bei den Profis des 1. FC Kaiserslautern, und beim Gespräch zum Saisonende erklärte ihm Trainer Boris Schommers, dass er in der neuen Runde nicht mit ihm plant. Hainault wollte weiter Fußball spielen, wollte in Kaiserslautern bleiben, fand eine neue Rolle, in die er mehr und mehr reinwächst. Er ist Standby-Profi und ein Spieler mit besonderen Aufgaben und Fähigkeiten in der U21 des FCK.

André Hainault sitzt auf dem Trainingsfahrrad im Fitnessraum auf dem Fröhnerhof, tritt in die Pedale und sieht glücklich aus. Einen Tag zuvor hat er das Oberligateam