Es ist eine der größten Baustellen in der Stadt: In der Mainzer Straße baut der Kaiserslauterer Unternehmer Hans Sachs ein 20 Meter hohes Gebäude, in das neben einem Supermarkt auch ein Hornbach-Ableger einzieht.

Im Jahr 2017 hat Hans Sachs das Gelände, auf dem früher eine Holzhandlung und ein Betonwerk ihren Sitz hatten, ersteigert. „Damals wollte Hornbach dort eine Kalthalle errichten“,