Der Online-Versandhändler Amazon will sich in Kaiserslautern niederlassen. Der Marktführer im Internethandel plant ein Logistikzentrum auf dem Einsiedlerhof, auf 48.000 Quadratmetern. Das hat die RHEINPFALZ am Donnerstag erfahren. Amazon hat sein Projekt am Abend in einer Fraktionsvorsitzendenrunde vorgestellt. Errichtet werden soll das Logistikzentrum im sogenannten früheren Opel-Wald, westlich der Produktionshallen von Opel. Die WVE GmbH Kaiserslautern – Wasser - Versorgung - Energie - hat das Gelände in der Vergangenheit gerodet und aufbereitet.

Nach RHEINPFALZ-Informationen wurde am Donnerstag ein Vertrag zwischen Amazon und der WVE über Grundstücksverkehr und Entwicklungsleistung geschlossen. Amazon will den Bauantrag im November dieses Jahres stellen. Die Baugenehmigung soll im Februar 2021 erfolgen. Der Baubeginn wird zwischen April und Juli 2021 erwartet. Das Logistikzentrum soll im Jahr 2023 in Betrieb gehen. Es soll rund 1000 Arbeitsplätze bieten. Vorgesehen ist in der Folge ein Drei-Schicht-Betrieb. Es soll keine Werkverträge, keine Zeitverträge geben. Logistikmitarbeiter sollen 11,80 Euro pro Stunde verdienen. Arbeitsmarktpolitisch würde das Projekt der Stadt erheblichen Schub geben. Mit Amazon würde Kaiserslautern seinen Namen als Logistikstandort deutlich festigen.