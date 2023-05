Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der geplante Bau eines Amazon-Logistikzentrums hinter dem Opel-Gelände in Richtung Einsiedlerhof hat zu emotionalen Diskussionen in der Stadt geführt. Neben der Konkurrenz für den lokalen Handel war das Thema Verkehr ein Kritikpunkt. Damit der trotz zusätzlicher Lastwagen reibungslos fließt, wird in die Infrastruktur investiert.

Was geplant ist, präsentierten WVE-Geschäftsführer Peter Nonnemacher und Projektleiter Daniel Helber am Mittwoch dem Ortsbeirat Einsiedlerhof. Die WVE – Wasser, Versorgung,