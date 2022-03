Weil akute Fahrbahnschäden im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof behoben werden sollen, werden über das Wochenende in Fahrtrichtung Mannheim zwei Fahrspuren gesperrt. Von Freitag, 11. März, gegen 18 Uhr, bis spätestens Sonntag, 13. März, 18 Uhr, werde die Niederlassung West der Autobahn GmbH Reparaturen vornehmen, die mit Blick auf die Verkehrssicherheit nicht aufgeschoben werden können. Während der Bauzeit müssen auf der Richtungsfahrbahn Mannheim zwei Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr werde einstreifig am Baufeld vorbeigeführt, so die Autobahn GmbH. Mit Rücksicht auf die hohe Verkehrsbelastung der A6 im Berufsverkehr werde die Instandsetzung an einem verkehrsarmen Wochenende ausgeführt. Dennoch seien Verkehrsstörungen zu erwarten. Den Verkehrsteilnehmern werde daher empfohlen, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten und gegebenenfalls mehr Fahrzeit einzuplanen.