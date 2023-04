Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Jugend an in der Hauswirtschaft tätig, wäre sie selbst im Alter von heute 76 Jahren nur allzu gerne auch weiterhin dabei: Eine Frau wie Hannelore*) lässt sich nicht hängen. Wären nicht die Spätfolgen einer Thrombose-Erkrankung zu bewältigen, die sie in ihrem Alltag begleiten und bei ihrem Einkommen belasten, sie würde ihr Leben gut im Griff haben.

Dass es Hannelore bei dieser Einstellung nicht selbst war, die sich vor fünf Jahren an „alt - arm - allein“ um Unterstützung wandte, braucht nicht zu verwundern.